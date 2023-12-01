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01 декабря, 13:50

Культура

"Сити": топ-5 концертов российских звезд 1–2 декабря

"Сити": топ-5 концертов российских звезд 1–2 декабря

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Команда "Сити" сделала подборку топ-5 концертов российских звезд, которые можно будет посетить в выходные, 1–2 декабря. Пятую строчку рейтинга занял концерт актера и певца Глеба Калюжного в VK Gipsy 2 декабря.

На четвертом месте расположился певец МОТ, который исполнит хиты и новые треки в клубе-ресторане "Backstage" в Крокус Сити Холле также 2 декабря. Третье место – выступление Элджея в VK Gipsy 1 декабря. Примечательно, что это будет не сольный концерт, а часть клубной программы.

Серебро рейтинга досталось рэперу GONE.Fludd с концертом в клубе "Атмосфера" рядом с "Москва-Сити". А верхушку рейтинга заняло масштабное шоу певца Jony на Live Арене, что недалеко от "Сколкова".

Подробнее – в программе "Сити".

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