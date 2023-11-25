"Сити": москвичам рассказали о выставках в городе

В центре "Зотов" стартует масштабный проект, посвященный Пресненскому району. Гости могут увидеть экспонаты из разных музеев и произведения художников-шестидесятников.

Пространство Куб на Дизайн Заводе художники превратили в футуристический мир. На первом этаже они сделали город будущего со зданиями, растениями и необычными существами. На втором этаже – сад, каким его видят современные художники.

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