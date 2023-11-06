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06 ноября, 16:25

Культура

"Сити": москвичам рассказали, как провести свободное время в понедельник

"Сити": москвичам рассказали, как провести свободное время в понедельник

"Мой район. Навигатор": завершился важный этап реставрации Донского мужского монастыря

Сказочный блокбастер "По щучьему велению" собрал первый миллиард в прокате

Новости часа: с начала года в ТиНАО построено 10 школ и 14 детских садов

"Сити": москвичам рассказали о главных театральных премьерах

"Сити": Театр Наций представил спектакль "Наше все… Горький. Детство"

"Раскрывая тайны звезд": Эмиль Лотяну

"Тайны души": Дмитрий Певцов

Акция "Ночь искусств" прошла в День народного единства в Москве

Новости часа: новые площадки для акции "Ночь искусств" появятся в Москве

Москвичам рассказали, как провести свободное время с интересом и пользой в понедельник.

На Главной аллее ВДНХ открыли абсолютно новый выставочный павильон "Атом". Он посвящен атомной промышленности и ядерной энергетике. Пространство поделили на несколько зон – по хронологии.

В честь дня рождения кинотеатра "Художественный" там начали показывать фильмы раньше официальной премьеры. Открывает фестиваль кинокартина Анны Меликян "Чувства Анны" с Анной Михалковой в главной роли.

В Москве пройдет концерт представителей готического метала 6 ноября. На сцену выйдет московская группа "Witchcraft". Их фишка – яркий женский вокал и сказочные образы. Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуравидеоКсения ЧепенкоПолина Федосова
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