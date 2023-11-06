06 ноября, 16:25Культура
"Сити": москвичам рассказали, как провести свободное время в понедельник
Москвичам рассказали, как провести свободное время с интересом и пользой в понедельник.
На Главной аллее ВДНХ открыли абсолютно новый выставочный павильон "Атом". Он посвящен атомной промышленности и ядерной энергетике. Пространство поделили на несколько зон – по хронологии.
В честь дня рождения кинотеатра "Художественный" там начали показывать фильмы раньше официальной премьеры. Открывает фестиваль кинокартина Анны Меликян "Чувства Анны" с Анной Михалковой в главной роли.
В Москве пройдет концерт представителей готического метала 6 ноября. На сцену выйдет московская группа "Witchcraft". Их фишка – яркий женский вокал и сказочные образы. Подробнее – в программе "Сити".