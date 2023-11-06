"Сити": москвичам рассказали, как провести свободное время

Как провести свободное время интересно и с пользой, расскажет "Сити". Первым делом москвичам предлагают заглянуть на ВДНХ. На Главной аллее открыли абсолютно новый выставочный павильон "Атом". Посвящен он атомной промышленности и ядерной энергетике.

Выставка расположилась на семи этажах. Из них три – под землей, потому что строить высокие здания на ВДНХ нельзя. Начинать смотреть лучше с нижних секций – экспозиция построена по принципу "Восхождение из прошлого в будущее через настоящее". В общем, выглядит эффектно: ощущение, что оказался в декорациях к фантастическому фильму.