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06 ноября, 13:35

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"Сити": москвичам рассказали, как провести свободное время

"Сити": москвичам рассказали, как провести свободное время

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Как провести свободное время интересно и с пользой, расскажет "Сити". Первым делом москвичам предлагают заглянуть на ВДНХ. На Главной аллее открыли абсолютно новый выставочный павильон "Атом". Посвящен он атомной промышленности и ядерной энергетике.

Выставка расположилась на семи этажах. Из них три – под землей, потому что строить высокие здания на ВДНХ нельзя. Начинать смотреть лучше с нижних секций – экспозиция построена по принципу "Восхождение из прошлого в будущее через настоящее". В общем, выглядит эффектно: ощущение, что оказался в декорациях к фантастическому фильму.

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