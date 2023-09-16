"Сити": москвичам рассказали, куда сходить в столице в эти выходные

В эти выходные москвичи смогут посетить показ картины Вуди Аллена "Светская жизнь" с Кристен Стюарт и Стивом Кареллом в Художественном кинотеатре. Действие фильма происходит в декорациях Голливуда тридцатых годов и ироничной подаче Вуди Аллена.

Любителям искусства рекомендуется посетить новое пространство на “19:01 на Кристалле” в Лефортове. Помимо работ художников, там пройдут мастер-классы и лекции о том, как создавать фестивали за городом.

Потанцевать в субботу вечером можно под сет саундтреков из культовых фильмов 50-х и 60-х от диджея Дениса Симачева в баре Memo. Помимо этого, на крыше клуба Fantomas в этот же вечер симфонический оркестр Good Orchestra сыграет главные рок-хиты Queen, Metallica и даже группы "Кино".

А 17 сентября театралам предлагают посетить спектакль “Кастинг 81/18”. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".