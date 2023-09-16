Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 16:30

Культура

"Сити": москвичам рассказали, куда сходить в столице в эти выходные

"Сити": москвичам рассказали, куда сходить в столице в эти выходные

"Раскрывая тайны звезд": Руфина Нифонтова

"Тайны души": Алексей Маклаков

"Сити": москвичам рассказали, куда сходить в столице в эти выходные

"Золотая рыбка": Дина Корзун

Предпоказ спектакля "Мера за Меру" прошел на Малой сцене театра Маяковского

"Сити. Говорим": Владимир Машков

"Сити": москвичам рассказали, как провести досуг в столице

Спектакль "Смертельный номер" открыл новый сезон в Московском театре Табакова

В театральную школу Олега Табакова в этом году поступили 26 человек

В эти выходные москвичи смогут посетить показ картины Вуди Аллена "Светская жизнь" с Кристен Стюарт и Стивом Кареллом в Художественном кинотеатре. Действие фильма происходит в декорациях Голливуда тридцатых годов и ироничной подаче Вуди Аллена.

Любителям искусства рекомендуется посетить новое пространство на “19:01 на Кристалле” в Лефортове. Помимо работ художников, там пройдут мастер-классы и лекции о том, как создавать фестивали за городом.

Потанцевать в субботу вечером можно под сет саундтреков из культовых фильмов 50-х и 60-х от диджея Дениса Симачева в баре Memo. Помимо этого, на крыше клуба Fantomas в этот же вечер симфонический оркестр Good Orchestra сыграет главные рок-хиты Queen, Metallica и даже группы "Кино".

А 17 сентября театралам предлагают посетить спектакль “Кастинг 81/18”. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравидеоРоман КарловПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика