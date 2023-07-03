Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:50

Культура

"Сити": кинотеатр Okko на ВДНХ покажет триллер "Вышка"

"Сити": кинотеатр Okko на ВДНХ покажет триллер "Вышка"

"Звезды советского экрана": смех и слезы на съемках великих режиссеров

"Мой район": уличное искусство. Басманный район

В российском прокате снова покажут фильм "Стрингер"

"Раскрывая тайны звезд": к 95-летию Татьяны Пилецкой

"В главной роли": Елена Санаева

"Актуальный репортаж": режиссер московского театра признался, что лишал актрис зарплаты

В театре на Таганке прошла премьера спектакля "Наедине"

"Раскрывая тайны звезд": сказочные герои Георгия Милляра

"Книга на ночь": "Жертва"

В кинотеатре Okko на ВДНХ в субботу, 8 июля, покажут остросюжетный триллер "Вышка". По сюжету альпинист срывается во время очередного восхождения. Его жена тяжело переживает смерть супруга.

Справиться помогает лучшая подруга, которая предлагает забраться на заброшенную телерадиомачту и оттуда развеять прах погибшего мужа. Но в итоге девушки застревают на маленьком выступе на высоте 600 метров – теперь им нужно выжить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Сити
культуракиновидеоПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика