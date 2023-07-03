"Сити": кинотеатр Okko на ВДНХ покажет триллер "Вышка"

В кинотеатре Okko на ВДНХ в субботу, 8 июля, покажут остросюжетный триллер "Вышка". По сюжету альпинист срывается во время очередного восхождения. Его жена тяжело переживает смерть супруга.

Справиться помогает лучшая подруга, которая предлагает забраться на заброшенную телерадиомачту и оттуда развеять прах погибшего мужа. Но в итоге девушки застревают на маленьком выступе на высоте 600 метров – теперь им нужно выжить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.