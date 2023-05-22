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"Сити": премьеры стриминговых сервисов на этой неделе

"Сити": премьеры стриминговых сервисов на этой неделе

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На этой неделе на стриминговых сервисах состоится несколько премьер. Например, можно оценить российский детективный триллер "Кошка" на START.

В центре сюжета – следователь по особо важным делам Оксана Кошкина, она же Кошка. Действие разворачивается в Калининграде, где начинают пропадать дети. Родители в ужасе, а полиция отмахивается, заявляя, что они нагуляются и вернутся. Но оказывается, что исчезновение детей – не совпадение, а хитрая криминальная схема.

Во время расследования Кошкина вспоминает, что в детстве с ней тоже произошло что-то страшное. Тогда это дело из просто важного становится личным. Подробнее – в сюжете проекта "Сити".

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