"The City": новые фильмы и сериалы, посвященные Великой Отечественной войне

Команда The City сделала подборку новых фильмов и сериалов, посвященных Великой Отечественной войне. Например, вышел мини-сериал "Операция "Неман". Это экранизация романа Владимира Богомолова "Момент истины" и новая версия фильма "В августе 44-го", который вышел в 2001 году.

Еще в российский прокат вышел белорусский фильм "Подрыв". Это военно-историческая драма о первой любви на фоне войны. По сюжету после боев на территории Белоруссии осталось много неразорвавшихся снарядов. Сложность в том, что саперов не хватает, за работу берутся 16-летние студенты, окончившие курсы разминирования.

Подробности – в программе "The City".