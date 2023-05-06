Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российского дизайнера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в субботу, 6 мая.

Юдашкин скончался во вторник, 2 мая, в возрасте 59 лет. За два дня до этого состояние модельера резко ухудшилось, из-за чего ему пришлось отправиться в больницу.

Известно, что в последнее время Юдашкин проходил лечение в онкологическом центре имени Блохина и принимал противоопухолевые препараты.

Владимир Путин направил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина в связи со смертью модельера

По словам президента, Юдашкин был блестящим профессионалом, искренним, открытым, очень доброжелательным и обаятельным человеком.



Дом моды Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте в трауре