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The City: показ картины "Праведник" и выставка "Дизайн под грифом "секретно" на ВДНХ

The City: показ картины "Праведник" и выставка "Дизайн под грифом "секретно" на ВДНХ

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В российских кинотеатрах показывают картину "Праведник" Сергея Урсуляка. В основе ее сюжета – реальный подвиг офицера Красной армии Николая Киселева, который в 1942-м году с отрядом из пяти бойцов-партизан вывел из оккупированных земель 218 евреев.

А в Музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ проходит выставка "Дизайн под грифом "секретно". Речь идет о дизайне машин первых лиц государства. В экспозиции собраны эскизы и макеты автомобилей, большая часть из которых не дошла даже до прототипов. Кроме исторических рисунков представлены там и работы современных художников, которые пытаются заново осмыслить легендарные советские марки автомобилей.

Кроме того, в галерее VLADEY на "Винзаводе" проходит выставка "Город дорог" художника Алексея Каллимы. Чтобы ее посетить, не обязательно быть поклонником современного искусства. Экспозиция будет интересна любителям урбанистики, поскольку работы художника посвящены зданиям, эстакадам и развязкам.

О том, как провести длинные выходные, куда сходить и что смотреть, – в сюжете проекта The City.

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городкультуравидеоПолина Федосова
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