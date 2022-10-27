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Культура

"The City": сериалы "Конец света" и "Аврора"

"The City": сериалы "Конец света" и "Аврора"

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Команда The City подготовила подборку новых сериалов, которые вышли в октябре. Вышел российский комедийно-мистический сериал "Конец света", который был снят Александром Незлобиным.

В Чертанове объявляется Князь Тьмы, чтобы устроить мировой апокалипсис. Помочь ему в этом должен сын, мирно работающий кассиром в супермаркете. Отношения у них как-то не складываются, поэтому Сатане нужно наладить контакт с ребенком, прежде чем погрузить мир во тьму.

Еще вышла черная комедия "Аврора" – остроумный проект Романа Волобуева о несбывшихся мечтах и трудных буднях актрисы, которая слишком рано прославилась. Первые две серии в сентябре показали на сочинском фестивале "Новый сезон". Подробнее – в сюжете проекта The City.

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