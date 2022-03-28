"The City": главную награду "Оскара" получила картина "CODA: Ребенок глухих родителей"

Главную награду "Оскара" получила картина "CODA: Ребенок глухих родителей". Это драма про 17-летнюю девушку Руби. Ее родители и родной брат – глухие, поэтому ей приходится быть для них переводчиком.

Однажды Руби записывается в хор, учитель видит ее талант и предлагает ей задуматься о поступлении в колледж. Проблема состоит в том, что родители решили открыть собственный бизнес по продаже рыбы и помощь ребенка им нужна как никогда.

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