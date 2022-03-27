Участниками акции "Ночь театров" стали тысячи москвичей – Собянин

13:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Тысячи москвичей стали участниками акции "Ночь театров". Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня – Всемирный день театра. Это праздник всех жителей нашего города, влюбленных в театральное искусство. Особым событием в жизни Москвы стала "Ночь театров". Сегодня участниками акции стали тысячи москвичей, много молодежи. Это значит, что театр остается актуальным явлением, важной культурной традицией", – рассказал градоначальник.
Глава столицы напомнил, что именно в Москве создавались первые отечественные труппы и самобытная театральная школа, а также дебютировали многие великие артисты. Преданность театру среди горожан сохранялась даже в самые тяжелые времена.
"Хорошо понимая важность театров, мы помогаем сохранить их историю и развиваться. Реставрируем исторические здания, строим новые, поддерживаем творческие коллективы грантами", – заключил Собянин.
Юбилейная акция "Ночь театров" прошла в столице в ночь на 27 марта. По словам руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, в общей сложности на офлайн программу зарегистрировались 15 тысяч человек. Билеты во время онлайн-регистрации на очные мероприятия закончились всего за час.
Более 80 культурных площадок Москвы присоединятся к акции "Ночь театров"
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