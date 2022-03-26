Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве стартовала ежегодная акция "Ночь театров". Торжественное открытие юбилейной акции состоялось в "Геликон-опере", передает ТАСС.
"Сегодня мы открываем нашу традиционную акцию "Ночь театров", которая в этом году десятая по счету. Акция приурочена к тому, что 27 марта отмечается всемирный день театров. И мы, конечно, являемся частью этой театральной вселенной", – заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Он отметил, что в настоящий момент уже завершилась детская программа. Она оказалась весьма востребована у участников акции.
Кибовский назвал "Ночь театров" уникальной возможностью посетить мастер-классы, лекции и пообщаться с деятелями искусства.
Уточняется, что в 2022 году акция проходит в онлайн и офлайн форматах. По словам Кибовского, билеты во время онлайн-регистрации на очные мероприятия закончились всего за час.
"Изначально мы подготовили довольно большой объем билетов для офлайн зрителей. Из-за того, что зрители довольно быстро разобрали билеты, то мы даже добавили немного билетов", – пояснил руководитель департамента культуры Москвы.
Он добавил, что в общей сложности на офлайн программу зарегистрировались 15 тысяч человек. Акция "Ночь театров" проходит более чем на 80 культурных площадках города, где запланированы порядка 1,5 тысячи мероприятий.
Ранее сообщалось, что в основной программе "Ночи театров" примут участие Государственный академический театр имени Моссовета, "Геликон-опера", Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Электротеатр Станиславский", Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр Олега Табакова и многие другие.
Более 80 культурных площадок Москвы присоединятся к акции "Ночь театров"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: