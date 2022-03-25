Москва онлайн покажет монтаж декораций к опере "Пиковая дама" в рамках "Ночи театров"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

26 марта в рамках общегородской акции "Ночь театров" состоится экскурсия за кулисы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Зрители Москвы онлайн смогут увидеть в прямом эфире экскурсию "Ночная монтировка", на которой будет продемонстрирована установка декораций к опере "Пиковая дама". Рабочий процесс будут комментировать заместитель заведующего художественно-постановочной частью Юрий Крылов и знаток театра и его истории Ирина Горбунова.

Смотрите прямую трансляцию 26 марта в 22:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.