The City: "Легенда о Зеленом рыцаре"

В прокат выходит "Легенда о Зеленом рыцаре" – эпичная экранизация поэмы XIV века. В главной роли – звезда фильма "Миллионер из трущоб" Дев Патель.

По сюжету, Сэр Гавейн – рыцарь круглого стола в замке Камелот и племянник Короля Артура. Однажды в Камелот приезжает Зеленый рыцарь и предлагает Артуру пари: один из его людей должен нанести ему удар, а год спустя выдержать ответный.

Сэр Гавейн принимает вызов и отрубает Зеленому рыцарю голову, но тот как ни в чем не бывало берет ее в руки и уезжает, чтобы нанести ответный удар. Подробнее – в сюжете проекта The City.