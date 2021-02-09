"The City": "Парижская полиция 1900", "Из железа в каплю света" и Хару

На Amediateka вышел сериал "Парижская полиция 1900" – историческая драма о поисках маньяка во Франции начала XX века. Те, кто уже посмотрел, говорят, что по уровню это "Острые козырьки" или "Вавилон-Берлин".

В Новой Третьяковке открылась яркая выставка "Из железа в каплю света" художницы Аллы Урбан. Экспозиция особенно понравится визуалам и любителям модных фото.

В День всех влюбленных в клубе "Правда" выступит флагман российского K-pop Хару. Пространство небольшое и уютное, так что всем, кому по душе квартирники, можно смело брать билеты. The City.