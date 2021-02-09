Худруком "Гоголь-центра" назначен Алексей Агранович

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Художественным руководителем "Гоголь-центра" назначен Алексей Агранович. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры.

"Приказом департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени Гоголя" с 26 февраля 2021 года", – сказали в пресс-службе.

Ранее этот пост занимал Кирилл Серебренников. Он попрощался c труппой "Гоголь-центра", опубликовав в Instagram извещение департамента культуры Москвы об истечении контракта с ним 25 февраля.

Серебренников попросил артистов не унывать и постараться сделать все для того, чтобы театр остался живым. Он поблагодарил своих коллег, друзей и учеников за уникальный приобретенный опыт.

2 февраля "Гоголь-центр" отметил свой восьмой день рождения. Все эти годы он провел под руководством Серебренникова.