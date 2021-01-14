Дворники прокатились с горки на лопатах в столице

В Москве сотрудники управляющей организации прокатились с горки на лопатах

Работники управляющей организации покатались с горки на своих лопатах в столице. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Очевидцы сняли на видео, как отдыхают сотрудники коммунальной службы. На кадрах видно, что дворники активно проводят появившееся свободное время.

Не исключается, что коммунальщики таким образом решили отметить окончание трудового дня, перед этим убрав весь снег.

Ранее говорилось, что около 60 тысяч сотрудников ЖКХ устраняют последствия снегопада в Москве. За период с полуночи до 8:00 в городе выпало 9 сантиметров снега, а в некоторых местах – до 10 сантиметров.