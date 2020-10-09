The City: "Китобой", "Погребальные байки" и "Старуха"

В прокат вышел фильм "Китобой". Картина рассказывает про чукотского мальчонку, который, познакомившись с девушкой в видеочате, влюбляется в нее без памяти и отправляется за ней в Америку.

Также в прокате будет доступен фильм "Погребальные байки". В основе киноленты лежит история про девушку, которая устраивается в похоронное бюро, хозяин которого убежден, что каждый покойник рассказывает историю не только, как он жил, но и как он умер

В театре "СТИ" состоится премьера спектакля Сергея Женовача "Старуха" по одноименной повести Даниила Хармса. Подробнее – в сюжете проекта The City.