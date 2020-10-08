В ГД предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Евгений Федоров выступил с предложением запретить проводить концерты в ресторанах, кафе и барах до конца года на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Письмо с предложением направлено на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщает RT.
Федеров подчеркнул, что после снятия весенних ограничений, связанных с COVID-19, часть заведений вернулась к практике проведения концертов в небольших замкнутых помещениях.
"На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита", – говорится в письме.
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что мир должен научиться жить с коронавирусом, сохраняя при этом общества открытыми. По ее словам, при стремительном росте заболеваемости и перегрузке медицинских учреждений необходимо "выравнивать" число случаев заражения с помощью введения различных ограничений. Вуйнович добавила, что лучше всего оценить ситуацию могут эпидемиологические, медицинские и политические органы.
По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев коронавируса. В России подтверждено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах.
Стало известно, где проще всего заразиться коронавирусом
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