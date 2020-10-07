В Госдуме предложили установить возрастной ценз для песен рэперов

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Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила ввести возрастные ограничения для клипов и песен современных рэп-звезд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вторыгиной, родители регулярно обращаются к ней с жалобами на отсутствие маркировок и ограничений на "модные музыкальные произведения, в которых поют про наркотики и половые контакты".

Она отметила, что видео открыто показывают по ТВ днем, когда дети находятся одни дома. Вторыгина подчеркнула, что даже самые маленькие могут ознакомиться с творчеством Элджея, Моргенштерна и других реперов на видеоплощадках и в социальных сетях.

"Их аккаунты открыты для просмотра всем без ограничений", – добавила Вторыгина.

Заместитель председателя комитета ГД рассказала, что дети повторяют провокационные фразы за своими кумирами. Поэтому депутат предложила прекратить радио- и телевещание подобных произведений в дневное время, ограничить в Интернете доступ несовершеннолетних к произведениям, "в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег".

Вторыгина утверждает, что готова пойти на все, чтобы дети росли, "не впитывая подобные тексты".

Ранее в Госдуме предложили приравнять суррогатное материнство к медпомощи.