The City

Программа о том, как провести выходные в городе и куда пойти прямо сегодня. Кино, концерты, фестивали и театр. Ночная жизнь, книги и новые рестораны – все, что формирует интеллектуальную повестку дня и стиль жизни каждого, кто живет в Москве!