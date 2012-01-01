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Телеканал «Москва 24» / Программы / Досуг / The City

The City

Программа о том, как провести выходные в городе и куда пойти прямо сегодня. Кино, концерты, фестивали и театр. Ночная жизнь, книги и новые рестораны – все, что формирует интеллектуальную повестку дня и стиль жизни каждого, кто живет в Москве!

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