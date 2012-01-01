The City
Программа о том, как провести выходные в городе и куда пойти прямо сегодня. Кино, концерты, фестивали и театр. Ночная жизнь, книги и новые рестораны – все, что формирует интеллектуальную повестку дня и стиль жизни каждого, кто живет в Москве!
Выпуски программы
-
The City: фильм ужасов "Сестры" выйдет в российский прокат
23 ноября, 14:00
-
"The City": три кинопремьеры вышли на этой неделе
22 ноября, 13:50
-
21 ноября, 13:50
-
The City: премьера фильма "Жанна" и выставка машин на Хлебозаводе
19 ноября, 21:00
-
"The City. Едим": вкусные пельмени в Москве
17 ноября, 13:50
-
The City: зарубежные кинопремьеры
16 ноября, 13:50
-
The City: новинки сериалов на стримингах на этой неделе
15 ноября, 14:00
-
14 ноября, 13:50
-
"The City": кинопремьеры на стримингах на этой неделе
12 ноября, 21:00
-
The City: подборка новых российских триллеров
09 ноября, 14:00
-
The City: премьеры фильмов этой недели
08 ноября, 13:50
-
The City: кинопремьеры на стримингах на этой неделе
07 ноября, 14:00
-
The City: романтическая комедия "Любовники"
06 ноября, 00:00
-
"The City. Едим": лучшая паста в Москве
04 ноября, 13:00
-
The City: мистический детектив "Сны"
01 ноября, 13:55
-
The City: российская комедия "Любовники"
31 октября, 13:50
-
The City: в прокат вышел фильм "Либерея: Охотники за сокровищами"
29 октября, 21:00
-
The City: сериалы "Конец света" и "Аврора"
27 октября, 14:00
-
"The City": новинки кино на этой неделе
25 октября, 13:50
-
"The City": кинопремьеры на последней неделе октября
24 октября, 13:50
-
"The City": москвичам рассказали о кинопремьерах на этой неделе
22 октября, 21:00
-
"The City": где в Москве можно попробовать луковый суп
19 октября, 13:50
-
"The City": россиянам рассказали о кинопремьерах на этой неделе
18 октября, 13:50
-
"The City": кинопремьеры на стримингах на этой неделе
17 октября, 13:55
-
"The City": октябрьские новинки кино и сериалов
15 октября, 21:00