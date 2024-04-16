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16 апреля, 13:50

Культура

"Сити": премьера спектакля "Белый вальс" состоялась в филиале театра им Пушкина

"Сити": премьера спектакля "Белый вальс" состоялась в филиале театра им Пушкина

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На сцене филиала московского драматического театра имени Пушкина прошла премьера спектакля "Белый вальс" в постановке заслуженного артиста России, режиссера Бориса Дьяченко. В ее основу легла пьеса русского драматурга Алексея Арбузова "Мой бедный Марат".

Сюжет постановки разделен на три временных отрезка: 1942-й, 1946-й и 1959 годы. В первой части перед зрителями предстает зарождение дружбы, товарищества и любви троих молодых людей Марата, Лики и Леонидика на фоне блокады Ленинграда, а к 1959 году они становятся сформированными личностями, за плечами которых не только потеря близких, но и ужасы Великой Отечественной войны.

Подробнее – в программе "Сити".

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