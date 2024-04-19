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19 апреля, 14:00

Культура

"Сити": мероприятия, на которые можно сходить 19–20 апреля

"Сити": мероприятия, на которые можно сходить 19–20 апреля

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Команда "Сити" сделала подборку мероприятий, которые можно посетить 19–20 апреля. Так, в кинотеатрах стартовал прокат российского фильма "Сто лет тому вперед" с Дашей Верещагиной и Марком Эйдельштейном в главных ролях. Также в прокат вышла драма "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом.

Кроме того, в Театре эстрады состоится премьера балета-дефиле "Русский регтайм", постановщиком которого выступил Егор Дружинин. Вдобавок к этому, в субботу, 20 апреля, пройдет акция "Библионочь", посвященная Году семьи, а в зале "Москва" оркестр Cagmo даст концерт "Симфония "Атака Титанов" 1+2".

Подробнее – в программе "Сити".

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