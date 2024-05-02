"Сити": 4 новых фильма, которые можно посмотреть в кинотеатрах в майские выходные

Команда "Сити" сделала подборку из четырех фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в течение майских выходных. Так, в России вышла романтическая комедия "Любви не бывает", в главных ролях – Анна Чиповская и Владимир Яглыч. По сюжету героиня пытается перевоспитать самоуверенного дамского угодника и использует все средства, чтобы превратить его жизнь в кошмар.

Также в кинотеатрах можно посмотреть канадский триллер о семейных тайнах "Наследник", драму "Память" с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом, а также детектив "Спящие псы" с Расселом Кроу. Подробнее – в программе "Сити".