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15 апреля, 13:45

Культура

"Сити": топ лучших женских альбомов для прослушивания весной

"Сити": топ лучших женских альбомов для прослушивания весной

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Евгений Дуко сделал подборку лучших женских альбомов, которые хочется послушать весной. Один из них – Midnights от Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. В нем певица экспериментировала с электроникой и синти-попом. Альбом по звучанию напоминает музыку 70-х годов XX века.

Также в подборке – "30" от Адель. Журнал Rolling Stone назвал его самым сложным альбомом певицы с лучшими вокальными партиями.

Подробности об этих и других пластинках – в программе "Сити".

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Программа: Сити
культуравидеоЕвгений Дуко
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