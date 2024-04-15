"Сити": топ лучших женских альбомов для прослушивания весной

Евгений Дуко сделал подборку лучших женских альбомов, которые хочется послушать весной. Один из них – Midnights от Тейлор Свифт, вышедший в 2022 году. В нем певица экспериментировала с электроникой и синти-попом. Альбом по звучанию напоминает музыку 70-х годов XX века.

Также в подборке – "30" от Адель. Журнал Rolling Stone назвал его самым сложным альбомом певицы с лучшими вокальными партиями.

Подробности об этих и других пластинках – в программе "Сити".