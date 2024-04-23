"Сити": премьера спектакля "Виндзорские насмешницы" прошла в Театре имени Маяковского

В Москве, в Театре имени Маяковского, представили премьеру спектакля режиссера Владимира Даная "Виндзорские насмешницы". В основе постановки лежит одноименная пьеса Уильяма Шекспира. Ближайшие показы спектакля состоятся 4 и 23 мая.

А в Театре на Малой Ордынке прошла премьера спектакля "Ночь нежна" режиссера Антона Непомнящего. В его основе – одноименный роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Подробности – в программе "Сити".