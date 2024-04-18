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18 апреля, 13:50

Культура

"Сити": фантастический фильм "Сто лет тому вперед" вышел в российский кинопрокат

"Сити": фантастический фильм "Сто лет тому вперед" вышел в российский кинопрокат

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В четверг, 18 апреля, в российских кинотеатрах прошла премьера фантастического фильма "Сто лет тому вперед". Сюжет основан на одноименной повести Кира Булычева. В главных ролях – Александр Петров, Дарья Верещагина, Константин Хабенский, Юра Борисов и многие другие.

Кроме того, в кинотеатрах можно увидеть драму "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом. Действие разворачивается в Лондоне в 1939 году. В гости к психоаналитику Зигмунду Фрейду заходит профессор философии и будущий создатель "Хроник Нарнии" Клайв Льюис. На протяжении фильма они спорят о мироздании и существовании Бога.

Подробности об этих и других кинопремьерах – в эфире телеканала Москва 24.

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