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21 ноября 2019, 23:45

"Вечер": новые правила медосмотра для водителей

"Вечер": новые правила медосмотра для водителей

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Минздрав решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Приказ должен был начать действовать 22 ноября. Из-за этого в наркодиспансерах образовались очереди. Водители хотели успеть получить медицинские справки по старой цене.

Президент России Владимир Путин заявил, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Надо ли ужесточать правила медосмотра водителей? Об этом – в программе "Вечер".

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