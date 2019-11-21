"Вечер": новые правила медосмотра для водителей

Минздрав решил отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Приказ должен был начать действовать 22 ноября. Из-за этого в наркодиспансерах образовались очереди. Водители хотели успеть получить медицинские справки по старой цене.

Президент России Владимир Путин заявил, что вводить новый порядок медицинского осмотра для водителей, который может привести к росту цен на справки, следует поэтапно. Надо ли ужесточать правила медосмотра водителей? Об этом – в программе "Вечер".