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Москва 24

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Технологии

08:10

Система распознавания лиц появится в фитнес-центрах в 2020 году

технологии

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компания NtechLab разработала систему распознавания лиц для российских фитнес-клубов, сообщает газета "Известия".

С 2020 года она появится в 50 клубах по всей стране. Вместо администраторов посетителей будут встречать турникеты с функцией распознавания лиц, а нейросеть откроет клиенту шкафчик.

По словам гендиректора NtechLab Александра Минина, сервис может распознавать лица вне зависимости от угла обзора и освещения, а также частично закрытые лица. Сбой возможен не чаще, чем один раз на 15 миллионов определений лица.

Технологию испытывали в пяти центрах в Москве, Барнауле и Сургуте. Систему пока будут устанавливать только в крупных центрах на 3,5–5 тысячи клиентов, но в будущем она сможет распространиться и на небольшие клубы. Нововведение позволит сократить до трети персонала центров.

Оператор Единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" также собирается встроить систему распознавания лиц в банкоматы, рассказал директор по цифровой идентичности компании Иван Беров. Финансовые организации смогут оснастить этой функцией имеющиеся банкоматы или закупить новые с ней.

По его словам, камера будет встроена в АТМ и узнает человека только по слепку его лица, который хранится в ЕБС. Карта и мобильный телефон нужны не будут.

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