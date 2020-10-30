"Спорная территория": "гаражные войны"

Один из современных паркингов на востоке столицы превратился в проходной двор, жалуются автовладельцы. Якобы, там нет света, ворота постоянно открыты, камеры наблюдения периодически не работают, а по территории бродят подозрительные люди.

Так, у Владислава пропала зимняя резина с дисками. По его словам, за порядком на паркинге должна следить управляющая компания, но недавно власть захватила другая обслуживающая организация. Кто в итоге отвечает за сохранность машин? Об этом – в программе "Спорная территория".