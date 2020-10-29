17:05
Фото: скриншот видео mobrep.ru
Москвичи несут цветы к посольству Франции после нападения на людей в Ницце. Об этом сообщает ТАСС.
В четверг, 29 октября, возле церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом напал на прохожих. Подозреваемого задержали спустя 10 минут после трагедии. В ходе задержания он был ранен.
В результате нападения смертельные ранения получили трое человек. Одна женщина была обезглавлена. Мэр города назвал произошедшее терактом. Он также распорядился временно закрыть все храмы Ниццы и поместить их под видеонаблюдение.
К месту происшествия прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, мэр города Кристиан Эстрози, глава МВД Франции Жеральд Дарманен и министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти. Расследованием дела занимается отдел прокуратуры по вопросам терроризма.
В посольстве РФ во Франции заявили, что данных о пострадавших россиянах при нападении нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал произошедшее "ужасающей трагедией". Владимир Путин выразил слова соболезнования Эммануэлю Макрону в связи с событиями в Ницце.
Познер прокомментировал нападение в Ницце
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