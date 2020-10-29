Макрон назвал нападение в Ницце актом исламистского терроризма

17:50
Фото: телеграм-канал "Выпускайте Кракена!"
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал актом исламистского терроризма нападение в Ницце. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Это был акт исламистского терроризма", – высказался президент.
Он также заявил, что в стране в связи с произошедшим усилят контроль безопасности, особенно вблизи религиозных учреждений. Таким образом, террористам будут противопоставлены твердость и единство.
29 октября в Ницце злоумышленник напал на прихожан возле одного из местных храмов, в результате чего погибли три человека. Одна женщина была обезглавлена.
После происшествия Макрон прибыл в Ниццу. Вместе с мэром города Кристианом Эстрози их сопровождал усиленный полицейский эскорт.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал происшествие терактом. Он распорядился закрыть все храмы в городе.
Владимир Путин выразил Макрону соболезнования в связи с трагическими событиями.
Также сообщалось, что из-за ее публикаций в поддержку Макрона телеведущей Ксении Собчак пригрозили отрезать голову. Пост в поддержку Макрона Собчак опубликовала в Instagram 27 октября. Она назвала французского лидера своим героем за борьбу с религиозным фанатизмом.
Во Франции предотвратили серию вооруженных нападений
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