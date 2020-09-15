Желтые рамки вокруг большинства знаков планируют убрать в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Вокруг большинства дорожных знаков в Москве уберут желтую окантовку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.

Речь идет о знаках, расположенных на хорошо освещенных дорогах города.

"Будем использовать окантовку только там, где действительно требуется привлечь внимание водителя (например, на знаках "Пешеходный переход", "Объезд препятствия"). Городской институт ГБУ "Мостранспроект" проанализировал эти изменения и подтвердил, что эта мера будет действенной. А все прочие знаки на хорошо освещенных участках дорог (например, на Новом Арбате, Тверской улице и Кутузовском проспекте и других улицах) оставим без желтых рамок", – сказано в сообщении.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Кроме этого, в пресс-службе добавили, что повсеместное использование флуоресцентных рамок приводит к обесцениванию их водителями: автомобилисты перестают обращать на них внимание.

"А еще создается дополнительный информационный шум, и визуально засоряются городские пейзажи на небольших улицах", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права. Обновленный порядок аттестации вступит в силу с 1 апреля 2021 года.

