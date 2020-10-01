"Спорная территория": "лифты, подъем"

Чуть ли ни каждое утро в подъездах новой высотки на Киевском шоссе возникают самые настоящие заторы. Жители опаздывают на работу из-за сломанных лифтов. Из шести подъемников работает в лучшем случае половина.

Новоселы не могут завозить мебель, делать нормальный ремонт, гулять с детьми, поскольку спуститься, а потом подняться пешком на верхние этажи 25-этажки – это, по словам жильцов, нереально. Управляющая компания обвиняет "Евролифтмаш" в поставке бракованных подъемников. Об этом – в программе "Спорная территория".