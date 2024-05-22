Песков пояснил, почему Путин уполномочил Володина представлять РФ на прощании с Раиси

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Владимир Путин уполномочил спикера Госдумы Вячеслава Володина представлять Россию на прощании с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси после того, как иранская сторона сообщила об организации такой церемонии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему было принято такое решение, хотя ранее заявлялось, что международное участие в траурных мероприятиях не предусмотрено.

"Мы поехали не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что российскую делегацию на церемонии прощания с Раиси возглавит Вячеслав Володин. До этого пресс-секретарь уточнил, что Владимир Путин на похороны иранского президента не приедет, так как мероприятие не подразумевает международного участия.

Вертолет Раиси совершил жесткую посадку вечером 19 мая. Спасатели обнаружили борт утром 20 мая – он полностью сгорел. Погибшими, по некоторым данным, числятся не меньше восьми человек, в том числе Раиси и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Из-за случившегося в стране объявили пятидневный траур, Раиси похоронят 23 мая в Мешхеде. Выборы президента назначены на 28 июня.

