Песков заявил, что РФ отстаивает интересы задержанных в Азербайджане граждан

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МИД РФ и посольство страны находятся в постоянном контакте с Азербайджаном и отстаивают интересы задержанных в республике россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", – уточнил он.

В конце июня в РФ задержали членов преступной группировки, причастной к убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. В рамках этого дела были арестованы восемь человек, им предъявлены обвинения. Еще двое задержанных скончались.

В ответ на это в Азербайджане возбудили уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства. Кроме того, местные правоохранители провели обыски в офисе агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали 7 человек.

После этого в Баку были задержаны еще 8 россиян. Их подозревают в транзите наркотиков из Ирана. При этом посольство России получало множество обращений о физическом насилии от граждан РФ, которые находятся на территории Азербайджана.

