Восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет арестован на Урале

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Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу восьмого фигуранта дела об убийствах прошлых лет Азиза Абасова, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Уточняется, что арестованный пробудет под стражей до 19 июля.

О задержании предполагаемых членов этнической преступной группировки на Урале стало известно в конце июня. По данным следствия, фигуранты причастны к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году, а также к покушению на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева в 2011 году.



В рамках дела ранее уже арестовали Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Камала Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.

Еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. По данным следствия, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности. Это стало причиной возбуждения уголовного дела в Азербайджане по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

