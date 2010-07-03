Объявлена дата прощания с Сергеем Доренко

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни, состоится 17 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Дату прощания с журналистом объявили после того, как дополнительная экспертиза подтвердила версию о естественной смерти журналиста.
Отмечается, что полиция разрешила выдачу тела Сергея Доренко его вдове для кремации. Документ выдан пятым отделом СЧ СУ УВД по ЦАО города Москвы.
9 мая Доренко скончался от разрыва аорты. Момент гибели журналиста, ехавшего на мотоцикле, сняли камеры видеонаблюдения.
Спустя сутки дочери Сергея Доренко обратились в полицию, чтобы установить причину его смерти. Они подозревали, что отца могли отравить. Из-за этого между ними и вдовой журналиста произошел конфликт: супруга покойного настаивала на кремации, а дочери выступили против.
Изначально прощание с Доренко планировалось на 12 мая. Однако церемонию перенесли из-за того, что полиция не выдала тело его вдове. Как пояснил судмедэксперт Сергей Шигеев, сперва необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования.
Дочери журналиста извинились перед пришедшими на Троекуровское кладбище друзьями и поклонниками их отца. При этом они затруднились назвать новую дату прощания.
Сергей Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение" и "Разворот" на радио "Эхо Москвы". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.
Похороны Сергея Доренко перенесли по требованию дочерей
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