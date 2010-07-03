Экспертиза подтвердила версию о естественной смерти Доренко

Дополнительная экспертиза подтвердила версию о естественной смерти журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
По словам Венедиктова, о результатах экспертизы ему поведали те, кто причастен к процедуре.
"Ничего не выявлено, и сегодня должно быть официальное заключение, что снимаются все возражения, можно захоранивать", – сказал он, добавив, что официальных результатов химико-биологической экспертизы у него нет.
Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", официальное подтверждение информации об отсутствии следов отравления в крови Сергея Доренко будет 15 мая после 13:00. Тогда же будут объявлены дата и время прощания.
Сергей Доренко умер 9 мая на 60-м году жизни. В момент гибели он ехал на мотоцикле. Проводившие первую экспертизу медики пришли к выводу, что смерть наступила от разрыва аорты.
Соболезнования в связи со смертью журналиста выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, а также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Прощание должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище. Однако церемонию перенесли, поскольку полиция запретила выдавать тело вдове Доренко.
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