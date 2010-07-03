"Говорит Москва" закрыла авторское шоу Сергея Доренко

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Радиостанция "Говорит Москва" изменила сетку вещания. Вместо авторской передачи умершего Сергея Доренко "Подъем" теперь будет выходить "Программа Алексея Гудошникова".

"Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто", – сказано на сайте радиостанции.

Шоу "Подъем" выходило с 09:00 до 11:00. В нем были обзоры прессы, обсуждение актуальных общественно-политических тем и телефонные голосования среди слушателей по острым вопросам.

Главный редактор радиостанции Сергей Доренко умер 9 мая во время езды на мотоцикле. Ему было 59 лет. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, а также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Прощание с Сергеем Доренко должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище. Церемонию перенесли, поскольку полиция запретила выдавать тело вдове журналиста. Как пояснил судмедэксперт Сергей Шигеев, сперва необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования.

Дочь Доренко от первого брака извинилась перед собравшимися на кладбище из-за отмены прощания.

