"Говорит Москва" закрыла авторское шоу Сергея Доренко

Радиостанция "Говорит Москва" изменила сетку вещания. Вместо авторской передачи умершего Сергея Доренко "Подъем" теперь будет выходить "Программа Алексея Гудошникова".
"Подъема" больше не будет. Его создал и делал Сергей Доренко. Заменить его не сможет никто", – сказано на сайте радиостанции.
Шоу "Подъем" выходило с 09:00 до 11:00. В нем были обзоры прессы, обсуждение актуальных общественно-политических тем и телефонные голосования среди слушателей по острым вопросам.
Главный редактор радиостанции Сергей Доренко умер 9 мая во время езды на мотоцикле. Ему было 59 лет. Причиной смерти стал разрыв аорты.
Соболезнования в связи со смертью журналиста выразили Владимир Путин, Сергей Собянин, а также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Прощание с Сергеем Доренко должно было состояться 12 мая на Троекуровском кладбище. Церемонию перенесли, поскольку полиция запретила выдавать тело вдове журналиста. Как пояснил судмедэксперт Сергей Шигеев, сперва необходимо дождаться результатов судебно-химического исследования.
Дочь Доренко от первого брака извинилась перед собравшимися на кладбище из-за отмены прощания.
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