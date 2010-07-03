Дочери Доренко обратились в полицию для установления причин его смерти

Дочери Сергея Доренко обратились в правоохранительные органы, чтобы установить причины смерти отца, сообщает РИА Новости.
Продюсер Андрей Разин рассказал, что между дочерьми журналиста и его последней супругой возник конфликт по поводу его захоронения. Жена Доренко настаивала на его кремации, дочери же выступили против.
По словам Разина, они считают, что Сергея Доренко отравили, а в результате кремации могут быть скрыты следы убийства.
Вопрос о захоронении Доренко на Троекуровском кладбище рассматривался 10 мая, после чего между родственниками произошла стычка. С 11:00 и почти до 14:00 они выясняли, захоронят ли Доренко в гробу либо будет кремация. В итоге в дело пришлось вмешаться юристам.
Коллега Доренко рассказал, что смысл конфликта заключается в том, что дочери подозревают жену Доренко Юлию в отравлении своего супруга.
Ушел из жизни известный журналист Сергей Доренко
Российский журналист скончался вечером 9 мая. Доренко ехал на мотоцикле, и ему внезапно стало плохо, после чего он потерял сознание, не справился с управлением байка и упал на трассе. ЧП случилось на Николямской улице в районе Земляного вала.
Причина смерти – разрыв аорты. Прощание с журналистом состоится в воскресенье, 12 мая. Церемония начнется в 11:00 на Троекуровском кладбище, затем его там же похоронят.
В распоряжении телеканала Москва 24 появилось видео момента аварии. На нем видно, как мотоцикл Доренко повело из крайнего правого ряда и выбросило в центр дороги.
В комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям не исключили, что в столице могут увековечить память журналиста. Это произойдет, если с инициативой выступит журналистское сообщество.
На телевидение Доренко пришел 1 апреля 1985 года. За свою карьеру успел поработать на крупных телеканалах и радиостанциях. В журналистском цеху трудно найти человека, который не пересекался с ним в профессии.
Сергей Доренко занимал должность главного редактора радиостанции "Говорит Москва". До этого он работал в "Русской службе новостей". Известность он получил в 1990-х, когда вел передачи "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко". В середине 2000-х он также вел программы "Особое мнение " и "Разворот " на радио "Эхо Москвы".
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