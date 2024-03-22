Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на популярные сервисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор зафиксировал кратный рост нагрузки на сервера популярных сервисов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом ранее пользователи сообщили о сбое в работе Telegram. У некоторых людей плохо загружались изображения и видео, а сообщения приходили с опозданием. Ряд пользователей пожаловались и на долгое открытие мессенджера.

Сообщения о сбоях в работе Telegram начали приходить после того, как стало известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле". Происшествие случилось вечером в пятницу, 22 марта, перед началом концерта группы "Пикник".

Позже в здании возник пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности. По некоторым данным, там уже обрушилась кровля. Из здания удалось эвакуировать около 100 человек.

В результате стрельбы погибли, по предварительным данным, около 40 человек и более 100 пострадали. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе и выразил соболезнования близким погибших. Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия. Такое же решение приняли власти Подольска.



Андрей Воробьев выехал на место ЧП в "Крокус Сити Холле"