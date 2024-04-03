Сайт Российского Красного Креста не работает из-за DDoS-атаки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сайт Российского Красного Креста (РКК) не работает из-за мощной DDoS-атаки. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук в своем телеграм-канале.

По его словам, атаки фиксировались с утра 3 апреля, однако тогда они были периодическими и специалисты могли поддерживать работу сайта, хоть и с перебоями. Савчук указал, что в данный момент злоумышленники организовали генерацию огромного числа обращений на сайт, которые перегружают работу системы. В связи с этим пришлось временно отключить сайт, технические специалисты РКК уже работают над нормализацией ситуации, добавил председатель организации.

Отмечается, что call-центр РКК работает штатно и принимает заявки на оказание помощи пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле". Граждане также могут направить заявку по электронной почте.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что теракт в "Крокусе" был хорошо организован и сопровождался заранее срежиссированным освещением СМИ на Западе. Западная пресса широко осветила случившееся в нужном для них русле, сказал он.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, 551 пострадал.

Правоохранители задержали 11 человек. Затем столичный суд арестовал 10 из них – четверых нападавших, троих пособников, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, а также перечислившего им деньги.