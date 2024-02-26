26 февраля, 15:43Политика
Верховный суд РФ признал законным отказ по двум искам Надеждина
Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko
Верховный суд РФ признал законным отказ в удовлетворении двух исков политика Бориса Надеждина, который оспаривает требования Центризбиркома к сбору подписей для регистрации кандидатов на выборах президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции признать законным, жалобу Надеждина – без удовлетворения", – говорится в сообщении.
8 февраля Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации на президентские выборы. Причиной стал большой процент брака в собранных им подписях.
После решения ЦИК член партии "Гражданская инициатива" подал два иска в Верховный суд РФ, однако они были отклонены. 21 февраля инстанция признала законным решение об отказе Надеждину в регистрации на выборы.
В свою очередь, Надеждин заявил, что намерен выиграть выборы в Госдуму, которые должны состояться в 2026 году, чтобы на следующих президентских выборах ему не приходилось собирать подписи в поддержку своей кандидатуры.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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