Верховный суд РФ признал законным отказ Надеждину в регистрации на президентские выборы

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Верховный суд РФ признал законным решение Центральной избирательной комиссии России, которая отказала члену партии "Гражданская инициатива" Борису Надеждину в регистрации его кандидатуры на выборы президента РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Однако решение Верховного суда РФ пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее ЦИК отказала Надеждину в регистрации на выборы президента из-за того, что зафиксировал большой процент брака в собранных им подписях. Более 10 подписей за политика, по данным комиссии, принадлежали уже умершим людям.

Из-за этого член партии "Гражданская инициатива" подал два иска в Верховный суд РФ, но их отклонили по причине того, что заявления Надеждина являются необоснованными.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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