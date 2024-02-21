Надеждин заявил, что будет участвовать в следующих выборах в Госдуму

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Член партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин заявил, что намерен выиграть выборы в Госдуму, которые должны состояться в 2026 году, чтобы на следующих президентских выборах ему не приходилось собирать подписи в поддержку своей кандидатуры.

"В долгосрочной (перспективе. – Прим. ред.) планируем победить на выборах в Госдуму 2026 года, чтобы на следующих выборах президента подписи не собирать, как сейчас КПРФ и ЛДПР", – приводит РИА Новости его слова.

Также политик подчеркнул, что планирует обжаловать постановление Верховного суда, который признал законным отказ ЦИК зарегистрировать его на выборы в этом году.

8 февраля Центральная избирательная комиссия отказала Надеждину в регистрации на президентские выборы. Причиной стал большой процент брака в собранных им подписях.

После решения ЦИК член партии "Гражданская инициатива" подал два иска в Верховный суд РФ, однако они были отклонены. 21 февраля инстанция признала законным решение об отказе Надеждину в регистрации на выборы.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.



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