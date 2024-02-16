В ЦИК заявили о возможности составления административного протокола на Надеждина

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Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев не исключил возможность составления административного протокола на политика, члена партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина из-за того, что он не вернул деньги пожертвовавшим на его кампанию людям. Об этом сообщил Булаев во время заседания ЦИК 16 февраля, передает РИА Новости.

По его словам, 8 февраля в 12:49 в комиссии рассматривался вопрос о регистрации Надеждина в качестве кандидата на пост президента РФ, тогда на избирательном счету политика оставалось 1 345 771 рубль. А в 13:34 на счету было уже пять тысяч рублей, сказал он.

Булаев считает, что остальные деньги были сняты наличным способом. Задолженность по возврату неправомерно полученных средств составляет 1 125 786 рублей, уточнил зампред ЦИК. Он отметил, что в течение 10 дней деньги не были возвращены тем, кто перечислил их Надеждину.

"Поэтому, я так понимаю, у нас будет необходимость составить протокол об административном нарушении или на Бориса Борисовича (Надеждина. – Прим. ред.), или на финансового уполномоченного", – подытожил Булаев.

Ранее ЦИК отказала Надеждину в регистрации на выборы президента РФ. В комиссии это решение объяснили большим процентом брака в собранных политиком подписях. После этого Надеждин подал два иска в Верховный суд РФ, однако их отклонили.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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