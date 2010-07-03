Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на заседании 13 июня. Ранее спортсменов приговорили к тюремным срокам за участие в серии драк в центре столицы. Мамаева и Кокорина привезли из СИЗО в Мосгорсуд для участия в слушании, хотя обычно в таких случаях устраивают телемост, передает телеканал Москва 24.

В рамках заседания адвокаты попытаются добиться снижения сроков приговора для футболистов. Они надеются, что их подзащитных освободят прямо в зале суда. По словам представителей защиты, действия спортсменов квалифицировали неправильно и было собрано недостаточно доказательств, чтобы назначать подсудимым реальные сроки.

Ранее адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал РИА Новости, что прокуратура просит Мосгорсуд внести поправки в квалификацию одной из статей – в "эпизод с Денисом Паком".

В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия. Они хотели оплатить материальный ущерб. В то же время спортсмены отрицали наличие хулиганства в своих действиях.

8 мая 2019 года суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по 1 году и пяти месяцам. Адвокаты Мамаева и Кокорина обжаловали приговор.