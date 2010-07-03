Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на заседании 13 июня. Ранее спортсменов приговорили к тюремным срокам за участие в серии драк в центре столицы. Мамаева и Кокорина привезли из СИЗО в Мосгорсуд для участия в слушании, хотя обычно в таких случаях устраивают телемост, передает телеканал Москва 24.
В рамках заседания адвокаты попытаются добиться снижения сроков приговора для футболистов. Они надеются, что их подзащитных освободят прямо в зале суда. По словам представителей защиты, действия спортсменов квалифицировали неправильно и было собрано недостаточно доказательств, чтобы назначать подсудимым реальные сроки.
Ранее адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал РИА Новости, что прокуратура просит Мосгорсуд внести поправки в квалификацию одной из статей – в "эпизод с Денисом Паком".
В октябре 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании с младшим братом Кокорина Кириллом и их другом Александром Протасовицким стали участниками сразу двух конфликтов в центре столицы. Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои". Затем его переквалифицировали на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Подсудимые частично признали вину и попросили извинения за свои действия. Они хотели оплатить материальный ущерб. В то же время спортсмены отрицали наличие хулиганства в своих действиях.
8 мая 2019 года суд признал футболистов и их друзей виновными. Братьев Кокориных приговорили к 1,5 годам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили по 1 году и пяти месяцам. Адвокаты Мамаева и Кокорина обжаловали приговор.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.